Хамес об «Эвертоне»: «С Анчелотти мы можем творить великие дела. Я настоящий победитель»

Полузащитник Хамес Родригес прокомментировал переход в «Эвертон».

«Я очень, очень рад переходу в этот великий клуб, клуб с впечатляющей историей, к тренеру, который меня хорошо знает.

Я хочу многого достичь здесь – и выиграть трофеи, что, конечно, является целью для каждого.

Я перешел сюда для того, чтобы стать сильнее, стать лучше. Я перешел сюда для того, чтобы помочь команде побеждать, чтобы играть в хороший, увлекательный футбол.

Я убежден, что с и его ассистентами мы способны творить великие дела, и присутствие Карло Анчелотти было одним из ключевых факторов при принятии решения о трансфере.

Я пережил славные времена, когда работал с ним в двух разных клубах («Реале» и «Баварии» – прим. Sports.ru). Это серьезный аргумент.

Я победитель, настоящий победитель. Я вижу планы, вижу, что проект здесь очень серьезный. Все здесь настроены предельно серьезно.

Думаю, что такое отношение, такое желание выигрывать призы может привести нас к ним.

Также я вижу, что фанаты здесь по-настоящему поддерживают клуб. Надеюсь, мы сможем достичь взаимопонимания.

Болельщики могут быть уверены, что я буду полностью выкладываться в каждой игровой ситуации, в каждом моменте. Я буду работать с максимальной отдачей.

У меня хорошее предчувствие с самого начала», – сказал Хамес.

Хамес перешел в «Эвертон» из «Реала». Контракт подписан по схеме «2+1»