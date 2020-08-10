Хамес об «Эвертоне»: «С Анчелотти мы можем творить великие дела. Я настоящий победитель»

Полузащитник Хамес Родригес прокомментировал переход в «Эвертон».
«Я очень, очень рад переходу в этот великий клуб, клуб с впечатляющей историей, к тренеру, который меня хорошо знает.
Я хочу многого достичь здесь – и выиграть трофеи, что, конечно, является целью для каждого.
Я перешел сюда для того, чтобы стать сильнее, стать лучше. Я перешел сюда для того, чтобы помочь команде побеждать, чтобы играть в хороший, увлекательный футбол.
Я убежден, что с Карло Анчелотти и его ассистентами мы способны творить великие дела, и присутствие Карло Анчелотти было одним из ключевых факторов при принятии решения о трансфере.
Я пережил славные времена, когда работал с ним в двух разных клубах («Реале» и «Баварии» – прим. Sports.ru). Это серьезный аргумент.
Я победитель, настоящий победитель. Я вижу планы, вижу, что проект здесь очень серьезный. Все здесь настроены предельно серьезно.
Думаю, что такое отношение, такое желание выигрывать призы может привести нас к ним.
Также я вижу, что фанаты здесь по-настоящему поддерживают клуб. Надеюсь, мы сможем достичь взаимопонимания.
Болельщики могут быть уверены, что я буду полностью выкладываться в каждой игровой ситуации, в каждом моменте. Я буду работать с максимальной отдачей.
У меня хорошее предчувствие с самого начала», – сказал Хамес.
Хамес перешел в «Эвертон» из «Реала». Контракт подписан по схеме «2+1»