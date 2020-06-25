«Матч ТВ» в режиме переклички показывает игры 30-го тура РПЛ

Все игры заключительного, 30-го, тура чемпионата России проходят в одно время.

Телеканал проводит перекличку между семью стадионами – в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Москве, Казани, Уфе, Екатеринбурге, где и проходят игры.

«Краснодар» и ЦСКА претендуют на третье место, дающее право сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Матчам этих команд сегодня уделяется основное внимание: «Краснодар» – и ЦСКА – .

Матч – не состоится из-за вспышки коронавируса у южан.

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