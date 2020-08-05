РФС признал ошибочным удаление Барриоса в игре с «Динамо». Пенальти на Малкоме не был назначен правильно

Экспертно-судейская комиссия объявила решения по спорным судейским моментам матча 5-го тура «Динамо» – (1:0).

По мнению комиссии, судья Станислав Васильев правильно не назначил 11-метровый удар в ворота на 46-й минуте матча в моменте с падением .

«Произошел небольшой контакт, имеющий признаки задержки соперника рукой. Данный контакт был очень сильно ограничен по времени и прилагаемому усилию и не стал сам по себе единственной причиной падения игрока «Зенита», тело которого стало разворачиваться в направлении, противоположном приложению усилия со стороны защитника «Динамо», – пояснила комиссия.

Удаление хавбека «Зенита» Вильмара Барриоса было признано ошибочным.

«Правила игры в данном игровом эпизоде нарушил Комличенко, который вместо ведения борьбы за верховой мяч с Барриосом инициирует физический контакт с соперником, блокируя его продвижение и «подсаживаясь» под него.

В действиях игрока «Зенита», стремившегося сыграть в мяч, признаки нарушения правил отсутствуют», – вынесла решение комиссия.

Удаление защитника москвичей Дмитрия Скопинцева также было признано ошибочным.

«Скопинцев выполнил данную атаку соперника на умеренной скорости, имея явное намерение сыграть в мяч. Точка контакта игроков находится «внизу», в защищенной бутсой части стопы, ступня которой только поставлена на поле и не несла на себе массу всего тела (не была единственной опорной ногой).

Комиссия отмечает, что футболист «Динамо» не создает явную угрозу безопасности соперника данным действием, несмотря на выполнение подката прямой ногой и заметное на стоп-кадре подворачивание его лодыжки», – говорится в сообщении комиссии.

Ранее КДК уже отменил красную карточку Скопинцева.