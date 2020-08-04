Ловрен жестом показал судьям очки после 0:1 с «Динамо»

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Деян Ловрен Станислав Васильев Футбол

Защитник «Зенита» Деян Ловрен остался недоволен судейством в матче с «Динамо» (0:1) в РПЛ, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

Сразу по окончании игры хорват стал высказывать претензии в адрес бригады арбитров во главе со Станиславом Васильевым, после чего изобразил руками очки.

Малком упал в штрафной «Динамо» после контакта с Каборе. Судья не поставил пенальти после ВАР

Барриоса удалили в матче с «Динамо» за две желтые карточки

Семак о 0:1 с «Динамо»: «Когда соперник защищается почти в 10 человек, непросто создавать моменты»

Фото: кадр из трансляции телеканала «Матч ТВ»

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья