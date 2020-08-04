«Барса» не хочет платить Суаресу компенсацию за разрыв контракта

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«Барселона» пока не может прийти к соглашению с форвардом Луисом Суаресом о разрыве контракта.

Уругваец считает, что «блауграна» должна выплатить ему компенсацию за досрочное расторжение соглашения.

В каталонском клубе не намерены платить игроку, сообщает Diario Sport.

«Барса» осведомлена о переговорах Суареса с «Ювентусом» и готова отпустить футболиста бесплатно, но испанцы считают, что «бьянконери» и так выплатят нападающему схожую сумму.

При этом «Ювентус» хочет, чтобы Суарес и «Барселона» нашли решение как можно скорее, так как скоро стартует чемпионат Италии.

Ранее сообщалось, что разрыв контракта с Суаресом обойдется «Барселоне» в 14 млн евро.

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