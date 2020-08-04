«Барса» может получить бонусы, если Суарес перейдет в «Юве» бесплатно

намерен подписать форварда «Барселоны» .

Туринцы по-прежнему рассчитывают, что 33-летний уругваец расторгнет контракт с каталонским клубом и достанется им бесплатно.

В качестве компенсации «Ювентус» может предложить «Барселоне» бонусы за удачное выступление Суареса в итальянском клубе, сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.

Ранее стало известно, что «Ювентус» близок к тому, чтобы заключить с нападающим 3-летний контракт на 30 млн евро.

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