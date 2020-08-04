Джикия о словах Федуна про снятие с РПЛ: «Был момент, когда задумался: а что, если это вдруг произойдет?»

Защитник «Спартака» высказался о реакции владельца клуба на решения арбитров после матча с «Сочи» (2:2).

Тогда бизнесмен, комментируя два пенальти в ворота красно-белых, заявил: «Спартак» снимается с чемпионата, не хочу участвовать в этой клоунаде».

– Видели тогда эту информацию. Я понимаю Леонида Арнольдовича – он только что посмотрел матч, и все, что там происходило, был на нервах, на эмоциях, высказался сгоряча. Это нормально – живой человек, которому небезразлично то, что происходит.

Но мы представляли себе это так, что пройдет время, и все придет в норму. На следующий день все поняли, что сниматься «Спартак» не будет.

Хотя был один момент, когда я задумался: а что, если это вдруг произойдет? Реально ли вообще сняться с чемпионата? Как это будет происходить? Что будет потом?

– Хотя бы на миг мелькнула мысль: ну вот, в КФК придется играть?

– Меня КФК не испугать. Я и там играл, и во второй лиге, и в первой, – сказал Джикия.

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