Брэйтуэйт опроверг, что просил 10-й номер Месси у «Барсы»

Нападающий «Барселоны» прокомментировал шутку о том, что он попросил у клуба 10-й номер , если аргентинец уйдет из команды.

«О чем вообще люди думают? Конечно, я не просил у клуба номер Месси. Это было бы крайне неуважительно. Мне кажется, что те, кто придумывают такие истории, не уважают никого.

О Месси пишут многое, и я не знаю, что происходит. Могу лишь сказать, что он великолепный игрок и одноклубник. Он один из лучших футболистов в мире, и, конечно, для клуба будет большой потерей, если он уйдет.

Надеюсь, этого не произойдет, но я не знаю, что происходит, поэтому не хочу комментировать то, о чем ничего не знаю», – сказал Брэйтуэйт.

Вы могли читать шутку про Брэйтуэйта, который попросил 10-ку Месси. Она добралась до испанских медиа