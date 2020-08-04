Левандовски – игрок года в Германии по версии журналистов, Флик – лучший тренер

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски стал лучшим игроком 2020 года в Германии.
Победителя определяли члены Ассоциации немецких спортивных журналистов, опрос проводило издание Kicker.
Левандовски набрал 276 голосов из 525. На втором месте Томас Мюллер (54 голоса), затем идет Йозуа Киммих (49).
Поляк забил 34 гола в 31 матче Бундеслиги, на его счету также 15 голов в 7 играх Лиги чемпионов. «Бавария» по итогам сезона выиграла требл.
Лучшим тренером в Германии журналисты признали Ханси Флика из «Баварии». Он набрал 223 голоса. На втором месте немецкий тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп (164).