Левандовски – игрок года в Германии по версии журналистов, Флик – лучший тренер

Нападающий «Баварии» стал лучшим игроком 2020 года в Германии.

Победителя определяли члены Ассоциации немецких спортивных журналистов, опрос проводило издание Kicker.

Левандовски набрал 276 голосов из 525. На втором месте (54 голоса), затем идет (49).

Поляк забил 34 гола в 31 матче Бундеслиги, на его счету также 15 голов в 7 играх Лиги чемпионов. по итогам сезона выиграла требл.

Лучшим тренером в Германии журналисты признали Ханси Флика из «Баварии». Он набрал 223 голоса. На втором месте немецкий тренер «Ливерпуля» (164).