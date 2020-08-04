Месси, Неймар и 9 игроков «Баварии» – в команде сезона ЛЧ. Роналду не попал в список из 23 футболистов

УЕФА представил символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2019/20.

В команду вошли 23 игрока. Среди них не оказалось форварда .

Вратари: («Бавария»), Ян Облак («Атлетико»), Антони Лопеш («Лион»);

Защитники: Альфонсо Дэвис, Йозуа Киммих, Давид Алаба (все – «Бавария»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Дайо Упамекано («Лейпциг»), Анхелиньо («Ман Сити» / «Лейпциг»);

Полузащитники: Тиаго Алькантара, Леон Горетцка, (все – «Бавария»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Уссем Ауар («Лион»), Марсель Забитцер («Лейпциг»), Маркиньос («ПСЖ»), Алехандро Гомес («Аталанта»);

Нападающие: Серж Гнабри, Роберт Левандовски (оба – «Бавария»), Килиан Мбаппе, Неймар (оба – «ПСЖ»), Лионель Месси («Барселона»), Рахим Стерлинг (Манчестер Сити»).