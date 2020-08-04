Брэйтуэйт хочет получить 10-й номер в «Барсе» в случае ухода Месси (20 Minutos)

Нападающий «Барселоны» может сменить игровой номер в случае, если покинет клуб.

Как пишет 20 Minutos, датчанин хочет получить 10-й номер, если аргентинец покинет «Барсу».

По данным источника, зимой, когда Брэйтуэйт переходил в клуб, он обсуждал с руководством этот вопрос и указывал на то, что хотел бы играть под этим номером после ухода Месси или после того, как он завершит карьеру.

Отметим, что будущее самого Брэтуэйта в «Барсе» остается неопределенным. Главный тренер Роналд Куман хочет посмотреть на него на первой неделе тренировок, а после этого принять решение о том, останется ли он в клубе.

В сезоне-2019/20 игрок провел за «Барселону» 11 матчей в , забил один мяч и сделал одну голевую передачу.