Брэйтуэйт хочет получить 10-й номер в «Барсе» в случае ухода Месси (20 Minutos)

Нападающий «Барселоны» Мартин Брэйтуэйт может сменить игровой номер в случае, если Лионель Месси покинет клуб.
Как пишет 20 Minutos, датчанин хочет получить 10-й номер, если аргентинец покинет «Барсу».
По данным источника, зимой, когда Брэйтуэйт переходил в клуб, он обсуждал с руководством этот вопрос и указывал на то, что хотел бы играть под этим номером после ухода Месси или после того, как он завершит карьеру.
Отметим, что будущее самого Брэтуэйта в «Барсе» остается неопределенным. Главный тренер Роналд Куман хочет посмотреть на него на первой неделе тренировок, а после этого принять решение о том, останется ли он в клубе.
В сезоне-2019/20 игрок провел за «Барселону» 11 матчей в Ла Лиге, забил один мяч и сделал одну голевую передачу.