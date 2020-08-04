«Бавария» продаст Тиаго только за 30 млн евро. «Ливерпуль» не хочет столько платить

Теги Бавария Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия Юрген Клопп возможные трансферы Тиаго Алькантара Футбол

Будущее полузащитника «Баварии» Тиаго Алькантары остается неопределенным.

Как пишет журналист The Guardian Фабрицио Романо, испанец находится в ожидании, он очень хочет перейти в клуб из английской Премьер-лиги этим летом.

«Ливерпуль» все еще контактирует с 29-летним полузащитником, однако два дня назад «Бавария» сообщила английскому клубу, что готова продать Тиаго только за 30 млн евро. Мерсисайдцы не хотят столько тратить, зная о том, что через полгода они могут подписать хавбека бесплатно.

Отмечается, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп хочет видеть Тиаго в команде.

В сезоне-2019/20 испанец провел 24 матча за «Баварию» в Бундеслиге и забил 3 мяча.

Тиаго Алькантара – Месси среди полузащитников. Его продвижения мяча и контроль матчей – эстетическое наслаждение

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