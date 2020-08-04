Александр Соболев: «У «Спартака» есть все шансы выиграть РПЛ. У нас еще нет поражений»

Нападающий поделился мыслями по поводу того, может ли «Спартак» выиграть чемпионат .

– Ты веришь, что «Спартак» может быть первым в этом чемпионате?

– Я верю. Почему нет? Мы еще ни одной игры не проиграли, идем хорошо. Я считаю, у нас есть все шансы.

– Кажется, что – это команда другого уровня.

– Возможно, у них более сильные футболисты индивидуально, но побеждает команда. Здесь не только в мастерстве дело, тут дело во многом: в духе команды, сплоченности.

Много факторов для того, чтобы команда стала чемпионом. У нас отличный коллектив, команда, отличный тренер. У нас есть все шансы.

– Дух в футбольной команде – это что такое? Особенно в .

– Дух победителя. Ты играешь и знаешь, что выиграешь. Это не самоуверенность, а чувство, что ты в какой-то момент додавишь, забьешь.

Когда вышел на замену с «Локомотивом», я был уверен, что мы забьем второй гол. Через такие игры и появляется менталитет победителя, – сказал Соболев в разговоре с журналистом Нобелем Арустамяном.