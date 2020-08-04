Бартомеу готов обсуждать с Месси только продление контракта

Капитан «Барселоны» хочет уйти из клуба.

Как пишет Mundo Deportivo, «Барса» готова отпустить аргентинца только за 700 млн евро, что эквивалентно сумме отступных футболиста. На это есть ряд причин.

Президент «Барселоны» занимает жесткую позицию по вопросу будущего Месси в клубе. Он готов обсуждать с игроком только продление контракта с «Барсой», ведь срок действующего соглашения истекает летом 2021 года.

Бартомеу понимает, что болельщики «Барсы» не хотят потерять Месси. Президент клуба полагает, что его будут критиковать в любом случае, но в случае ухода аргентинца его просто уничтожат.

Форвард начинает злиться из-за того, как складывается ситуация, однако Бартомеу убежден в своей правоте. Президент каталонского клуба проконсультировался с юристами, и ему сообщили, что нельзя отпускать аргентинца бесплатно, поскольку это можно трактовать как растрату клубных средств.

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