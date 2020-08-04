Бартомеу хочет встретиться с Месси, чтобы убедить его остаться в «Барсе»

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Руководство «Барселоны» не намерено отпускать Лионеля Месси из клуба.

Как пишет Mundo Deportivo, президент «Барсы» Жозеп Бартомеу занимает четкую позицию: он не намерен даже выслушивать предложения от других клубов по аргентинцу, поскольку срок действующего контракта футболиста истекает летом 2021 года.

Вчера Бартомеу встретился с генеральным директором клуба Оскаром Грау, техническим секретарем Рамоном Планесом и спортивным директором Хавьером Бордасом. На встрече было решено, что клуб должен и дальше гнуть свою линию.

Бартомеу попытается убедить Месси остаться в «Барсе». Для этого он намерен встретиться с футболистом. Президент клуба хочет, чтобы Месси понял, что завершить карьеру в «Барсе» – это лучший вариант для него.

При этом форвард остается тверд в своем намерении уйти из клуба. Он понимает, что не сможет долго играть на высоком уровне и считает, что в «Барсе» у него нет шансов на победу в Лиге чемпионов, ведь каталонский клуб столкнулся с кризисом после пандемии, а также не делает серьезных усилений.

Месси правда уйдет за 0 евро? Этим летом один из футболистов провернул схему Лео, но у него был другой контракт

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