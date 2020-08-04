Клопп о Месси в «Ливерпуле»: «Без шансов. Не уверен, что АПЛ это нужно»

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос об интересе клуба к форварду «Барселоны» Лионелю Месси.

«Кто не хочет видеть Месси в своей команде? Но здесь без шансов. А игрок хороший, честно говоря!

Он, очевидно, поможет «Ман Сити», будет сложнее их победить. Для АПЛ это было был здорово, но я не уверен, что лиге нужно такое усиление.

Месси никогда не играл в другом чемпионате. Здесь другой футбол. Я бы хотел на это посмотреть, но не уверен, что это произойдет», – сказал тренер.

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