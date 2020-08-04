Месси не сможет созвать пресс-конференцию из-за коронавируса. Он может объявить решение через соцсети

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси все еще намерен публично объяснить свое желание уйти из клуба, но пока не решил, в какой форме сделает это.
Аргентинец не сможет провести пресс-конференцию из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса.
Возможен вариант с интервью конкретному СМИ или заявлением через социальные сети.
Mundo Deportivo отмечает, что Месси может выступить с заявлением в субботу или воскресенье, так как 30 августа он должен явиться в расположение клуба для прохождения теста на коронавирус перед началом тренировок.
Встраиваем Месси в «Ман Сити»: будет ложной девяткой, Пеп позволит ему халтурить, Лео компенсирует реализацией