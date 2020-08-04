Месси не сможет созвать пресс-конференцию из-за коронавируса. Он может объявить решение через соцсети

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига возможные трансферы коронавирус Футбол

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси все еще намерен публично объяснить свое желание уйти из клуба, но пока не решил, в какой форме сделает это.

Аргентинец не сможет провести пресс-конференцию из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса.

Возможен вариант с интервью конкретному СМИ или заявлением через социальные сети.

Mundo Deportivo отмечает, что Месси может выступить с заявлением в субботу или воскресенье, так как 30 августа он должен явиться в расположение клуба для прохождения теста на коронавирус перед началом тренировок.

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