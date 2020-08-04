В «Реале» даже не думали о трансфере Месси. Единственная цель клуба этим летом – продавать

Стало известно, как в «Реале» относятся к событиям вокруг капитана «Барселоны» .

По данным Marca, никто в Мадриде не думал о возможности подписания футболиста. Несколько лет назад такой вариант предлагался, но этим летом единственная цель – продавать.

В мадридском клубе считают, что уход аргентинца из «Барсы», – это не так хорошо для «Реала», как кажется, поскольку на счетах каталонцев появятся лишние 100 млн евро, которые сейчас клуб тратит на зарплату форварда. Предполагается, что это поможет «Барсе» осуществить перестройку.

При этом в руководстве «Реала» не считают, что Месси точно уйдет из «Барсы». Считается, что это невозможная сделка для любого из клубов мира. В Мадриде не понимают, как клубы, претендующие на игрока, смогут платить ему те же деньги, что и в «Барсе», не превышая лимит, установленный УЕФА. Особенно сейчас, когда все клубы ищут способы сократить зарплатные ведомости.

Переход Месси в «Ман Сити» возможен, если англичане расстанутся с целым рядом высокооплачиваемых игроков.

Ранее сообщалось, что Месси хочет играть за «Ман Сити». Затем появилась информация о том, что «горожане» могут предложить латиноамериканцу контракт на 3 года с опцией дальнейшего перехода в «Нью-Йорк Сити».

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