В «Ман Сити» считают, что смогут подписать Месси. «ПСЖ» тоже поборется за игрока, «МЮ» – нет

Капитан «Барселоны» хочет сменить клуб.

Как пишет The Guardian, в считают, что у клуба есть шанс заполучить 33-летнего форварда. «Горожане» делают ставку на то, что смогут подписать игрока бесплатно или за сравнительно небольшую сумму.

В окружении Месси уверены, что футболист сможет уйти из «Барселоны» бесплатно. Каталонский клуб же настаивает на выплате отступных, размер которых составляет 700 млн евро.

Срок действия пункта, по которому Месси мог бесплатно покинуть клуб, истек 10 июня. Однако эта дата привязана к концу сезона, дедлайн истекал за 10 дней до конца сезона. Поэтому в окружении Месси уверены, что срок действия пункта должен быть сдвинут, поскольку сезон для «Барсы» завершился 23 августа.

Пеп Гвардиола, под руководством которого Месси играл в «Барсе» с 2008 по 2012 год, хочет видеть форварда в «Ман Сити».

Ожидается, что в борьбе за аргентинца также поучаствует , а , напротив, не будет пытаться подписать футболиста.

Ранее сообщалось, что Месси хочет играть за «Ман Сити». Затем появилась информация о том, что «горожане» могут предложить латиноамериканцу контракт на 3 года с опцией дальнейшего перехода в «Нью-Йорк Сити».

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