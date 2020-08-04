Новиков про 1:0 с «Зенитом»: «Заслуженная победа, мы довольны. Не согласны с удалением Скопинцева»

Главный тренер подвел итоги матча с «Зенитом» (1:0), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Заслуженная победа, в первом тайме показали достаточно хорошую игру, во втором выдержали давление, качественно отоборонялись.

– Впервые сыграли в три защитника. Сколько тренировали эту схему? Не было проблем?

– Готовились и в том чемпионате по этой схеме, перед этим сезоном с «Химками». Тактические занятия и в теории, и на поле проводим. Ребята достаточно умные, им достаточно показать один раз. Никаких проблем не было, ребята знают, что и когда нужно делать.

– После поражения в Туле вы сказали, что не успели восстановиться. Сейчас успели?

– Мы никогда не ищем оправданий, но есть объективные моменты, которые могут сказываться. Перед Тулой у нас было два дня. Мы не жалуемся, но у «Тулы» было преимущество в один день, что важно для восстановления.

Сейчас мы пребывали в хорошем цикле, два дня восстановления, один на тренировку. Ребята показали, что по движению готовы хорошо. Плюс болельщики, которые сильно переживали, спасибо им.

– Прокомментируйте игру Шуньича.

– Сегодня лучшей была вся команда, и те игроки, которые были за пределами поля. Шуньич – опытный хороший игрок, на которого мы рассчитываем. Евгеньев и Ордец не дают усомниться в себе, а выход Шуньича – его заслуга. Поздравляю его с голом и статусом лучшего игрока матча.

– Почему Комличенко не попал в старт?

– Коля хорошо готов физически, он готов к сборной. Сейчас набрал нужные кондиции после болезни. Невыход его связан только с особенностями защитников , мы посчитали, что им будет сложнее против Игбоуна. Это только тактический момент. Комличенко играет достаточно хорошо.

– Сегодня были озвучены три задачи на сезон. Не считаете их завышенными?

– Раз в неделю просыпаюсь, открываю СМИ, все время слышу о новых задачах. Мы понимаем, в каком клубе работаем, каких результатов хотим. Какие бы задачи ни обозначили, мы сами хотим выигрывать. Если появилась задача – финал кубка, то можно его не играть, что ли, если выйдем в него?

– Что творилось в раздевалке после матча?

– Понятно, мы все довольны. Сил, честно говоря, ни у кого нет. Очень эмоциональная игра, она выжигает. Радость есть, но ребята настолько устали, что сидят и приходят в себя. Дальше будет тяжелейшая игра в Уфе, готовимся к ней.

– Вас удивило удаление Скопинцева?

– Как же вы хотите, чтобы меня оштрафовали. В протоколе мы напишем, что не согласны с этим удалением, – сказал Новиков.

Скопинцев удален за подкат под Ригони после ВАР