Линекер о Месси: «Надеюсь, «Барса» не помешает ему уйти. Он был неистово предан команде»

Бывший игрок сборной Англии высказался о возможном уходе из «Барселоны».

«Если Месси уйдет из «Барселоны», активировав пункт в контракте, надеюсь, что клуб попытается помочь, а не помешать ему.

Он был неистово предан, это их величайший игрок. Будет ужасно грустно, если все закончится склокой между игроком и клубом», – написал Линекер.

Ранее стало известно, что в каталонском клубе подтвердили получение факса с просьбой об уходе от аргентинца, а также уже ответили на запрос.

В частности, отметила, что у игрока нет юридических оснований, которые позволяют это сделать.