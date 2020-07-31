Коутиньо после финала ЛЧ: «Теперь я должен вернуться в «Барсу». Хочу работать и добиваться успеха»

Полузащитник «Баварии» , права на которого принадлежат «Барселоне», высказался после победы в финале чемпионов над (1:0).

«Я еще не думал об этом [о будущем]. До этой минуты мои мысли занимал только финал. Теперь я должен вернуться [в «Барселону»]. Могу сказать, что хочу работать и добиваться успеха. Посмотрим, что произойдет.

Мы провели отличный сезон. С самого начала команда очень хорошо подготовилась, и, как я думаю, победила заслуженно. Мы очень счастливы.

Я сказал , что он провел прекрасный сезон, что он отличный футболист. Он еще много раз будет претендовать как на этот титул, так и на приз лучшему игроку мира», – сказал Коутиньо в интервью Movistar.

Ранее сообщалось, что новый главный тренер «Барселоны» Роналд Куман рассчитывает на Коутиньо и хочет узнать о его планах на будущее.