Кокорин не сыграет с «Локо». Он пропустит 4-й матч подряд

«Спартак» примет «Локомотив» в 4-м туре РПЛ.

Форвард красно-белых Александр Кокорин пропустит этот матч, сообщает журналист Максим Алланазаров.

Из-за повреждения Кокорин пропустил три стартовых тура РПЛ. 29-летний нападающий присоединился к «Спартаку» этим летом.

Ранее была информация, что Кокорин не сможет сыграть до паузы на матчи сборных, которая начнется в начале сентября после 6-го тура РПЛ.

В «Спартаке» опровергли эту новость, выразив надежду, что дебют Кокорина состоится в матче с «Локомотивом».

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