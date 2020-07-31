Медведев о лидерстве «Зенита»: «У нас есть примеры «Спартака», «Юве», «Баварии». Они выигрывали лиги много раз подряд»

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался по поводу 1-го места клуба в таблице РПЛ и объяснил, как команде удается оставаться голодной до побед.

«Это секрет нашей кухни клубной. У нас есть хорошие примеры перед глазами, примеры клубов, которые выигрывали чемпионаты много раз подряд: «Ювентус», «Бавария».

Можно вспомнить, что и «Спартак» постоянно побеждал в девяностые.

Сохранять голод до побед очень важно. Мы добились того, что у нас не только любят выигрывать, но и ненавидят проигрывать. Если этот дух сохраним, то дальше будем идти по победной дороге», – сказал Медведев.

«Зенит» выиграл РПЛ в два предыдущих сезона и в настоящий момент возглавляет турнирную таблицу.

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