Сергей Семак: «У «Зенита» 20 полевых игроков. Будем делать ротацию, исходя из показателей»

Главный тренер подвел итоги матча 4-го тура с «Тамбовом» (4:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Многие удивились, что в старте не было Оздоева. Это возможность отдохнуть?

– Да, будем делать ротацию, исходя из показателей, состояния. Особенно у опорников, которым достается очень тяжелая работа. Надо иногда нагрузку снижать.

– Первый матч Кругового в старте. Довольны?

– Да, хорошо играл. Конечно, было непросто, некоторые нюансы взаимодействий надо дорабатывать, но в целом хорошая игра.

– «Тамбов» почти не проигрывает разгромно. За счет чего «Зенит» победил так крупно?

– Думаю, на протяжении всего матча мы смотрелись лучше, создавали моменты. Играли на хороших скоростях, отсюда итоговый результат.

– Дуглас забил первый гол. Долго ждали?

– Мы очень рады за него, потому что он всегда действует очень полезно для команды, выполняет огромный объем работы. Давно заслужил свой кусочек славы.

– Впереди два выезда в Москву. Нет усталости?

– Через три на четвертый – нормальный график. У нас 20 полевых игроков, команда, чтобы иногда менять друг друга, давать отдыхать тем, кто устал больше на данном этапе.

– Ракицкий очень много заходил почти до штрафной «Тамбова». Понятно, что это связано с низкой обороной соперника, но насколько эта история наиграна?

– Было пространство, нужно было подключаться. У Ракицкого хороший удар и передача, только приветствуются подключения. Конечно, когда команда низко садится, у Ракицкого больше возможностей выдвигаться вперед.

– Дуглас уже играл в центре поля против «Тамбова». Это учитывалось?

– Это учитывается. Периодически даем возможность кому-то играть на другой позиции, потому что все может случиться, мы должны понимать, кто как справляется с игрой на разных позициях, – сказал Семак.

Семак про 4:1 с «Тамбовом»: «Зенит» создавал много моментов и заслуженно победил»