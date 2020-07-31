Линекер об уходе Месси из «Барсы»: «Будет грустно, если он проведет последние годы в посредственной команде»

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер высказался о возможном уходе форварда из «Барселоны».

«Это печально, ведь там поколение великих игроков, которые выиграли много трофеев. Однако возраст настигает всех. Это жестоко, особенно в футболе.

У Кумана впереди чертовски сложная работа, это будет масштабный переходный период.

Было бы интересно посмотреть, останется Месси или уйдет. Если он не останется, это будет очень грустно для «Барселоны». В то же время будет крайне печально, если его последние годы на вершине затеряются в посредственной команде», – заявил Линекер.

Месси еще не принял окончательное решение об уходе из «Барсы»