Экс-хавбек «Спартака» Самедов открывает клинику пластической хирургии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов рассказал о своем бизнесе.
– Если взять бизнес, то мои инвестиции – это ресторан. Еще у меня есть общий бизнес с бывшими агентами – склады. И сейчас я открываю клинику.
– Ветеринарка?
– Пластика. Так что если надо будет губы, нос сделать – обращайся.
– А сисяндры? – вопрос Константина Генича.
– Это тоже, но просто я думаю, что ты с этим не будешь обращаться. Или будешь?
– Нет, я же не себе. Клиника пластической хирургии – нос, губы, липосакция?
– Все, что связано с пластикой.
– А ресторан у тебя...
– «Сирень».
– Находится...
– В Сокольниках. Историческое место.
– Он довольно модный, люди ходят. А другие футболисты открывали – и неудачно. Например кабак «Ромашка» Комбаровых. Я заходил – там было мало народу. А у тебя – много, – реплика Нобеля Арустамяна.
– Я зависим от погоды. Парк – это такое место. Но зимой, когда каток заливают, проходимость даже больше, чем летом.
– А пандемия по тебе сильно шандарахнула?
– Безумно.
– Сколько ты людей уволил?
– Много, – сказал Самедов в эфире ютуб-канала «Коммент.Шоу».