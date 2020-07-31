Экс-хавбек «Спартака» Самедов открывает клинику пластической хирургии

Бывший полузащитник и сборной России Александр Самедов рассказал о своем бизнесе.

– Если взять бизнес, то мои инвестиции – это ресторан. Еще у меня есть общий бизнес с бывшими агентами – склады. И сейчас я открываю клинику.

– Ветеринарка?

– Пластика. Так что если надо будет губы, нос сделать – обращайся.

– А сисяндры? – вопрос Константина Генича.

– Это тоже, но просто я думаю, что ты с этим не будешь обращаться. Или будешь?

– Нет, я же не себе. Клиника пластической хирургии – нос, губы, липосакция?

– Все, что связано с пластикой.

– А ресторан у тебя...

– «Сирень».

– Находится...

– В Сокольниках. Историческое место.

– Он довольно модный, люди ходят. А другие футболисты открывали – и неудачно. Например кабак «Ромашка» Комбаровых. Я заходил – там было мало народу. А у тебя – много, – реплика Нобеля Арустамяна.

– Я зависим от погоды. Парк – это такое место. Но зимой, когда каток заливают, проходимость даже больше, чем летом.

– А пандемия по тебе сильно шандарахнула?

– Безумно.

– Сколько ты людей уволил?

– Много, – сказал Самедов в эфире ютуб-канала «Коммент.Шоу».