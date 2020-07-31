Дмитрий Баринов: «Кальян могу покурить. Алкоголь – только в отпуске»

Полузащитник Дмитрий Баринов высказался о походе партнеров по команде в ночной клуб.

– Все обсуждали видео, которое утекло недавно в сеть. Игроки не убежали со сбора, но это вызвало большие кривотолки – несколько игроков «Локомотива» в ночном клубе.

– Скажу вам небольшой секрет. Когда все это случилось, мы собрались в комнате только командой – не было ни тренерского штаба, никого. Мы посидели, поговорили.

Понимаете, это может с каждым человеком случиться. Допустим, не с алкоголем, но с кальяном. Какая-то девочка узнает, что ты футболист, она просто снимет тебя на камеру и выложит это в соцсети. От этого никто не застрахован.

Когда мы сидели и разговаривали, мы пришли к одному: мы понимали, какое давление на нас, только была встреча с болельщиками, а на следующий день все это всплыло. Мы все друг друга поддержали – и тех, кто ходил, и тех, кто не ходил – и сказали друг другу одно: единственный выход из этой ситуации – поехать и выиграть в Казани, чтобы немного все утихло. Мы об этом поговорили, и мы это сделали.

– Очень часто сегодня люди с телефонами могут снять что угодно. Но я не помню ни одной скандальной истории с . Может, в самолете, когда в сборную летели и с болельщиками мнениями обменялись, но это не был скандал.

– Я могу сказать за себя. Все думают, что я сижу дома, никуда не хожу. Это не так.

Могу позволить себе – только я понимаю, в какой момент это можно – выпить бокал вина. Но я прекрасно понимаю, когда это можно делать, когда нельзя, перед играми – невозможно.

Практически я могу позволить себе это только в отпуске – алкогольные напитки. Кальян могу покурить, честно говорю, но не алкоголь, – заявил Баринов в программе «Футбол России» на канале «Россия 24».

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