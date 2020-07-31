Роналд Куман: «Месси – лучший в мире. Надеюсь, он останется в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман на презентации в связи с назначением на пост поделился мнением о форварде на фоне информации о возможном уходе аргентинца.

«Не знаю, придется ли мне уговаривать Месси [остаться в клубе]. Он лучший игрок мира, а ты всегда хочешь иметь в своей команде лучшего футболиста. И никак иначе.

Лично я с удовольствием поработаю с Месси. Он выигрывает матчи для клуба. Я буду очень счастлив, если он захочет остаться.

У него есть контракт с клубом, но, разумеется, нужно с ним побеседовать. Мы собираемся пообщаться с различными игроками. Надеюсь, Месси останется в клубе на долгие годы», – сказал Куман.

Роналд Куман: «Барселона» – клуб моей мечты, а у сборной Нидерландов большое будущее»