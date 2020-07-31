Роналд Куман: «Месси – это «Барса», а «Барса» – это Месси. У него характер победителя, я бы тоже расстроился после 2:8»

Главный тренер «Барселоны» высказался о будущем в каталонском клубе.

«Я бы тоже был расстроен, если бы проиграл «Баварии» со счетом 2:8. Я много общаюсь с Пепом Гвардиолой, и он рассказывал, что работать с Месси – это прекрасно. У него характер победителя. Если он не выигрывает, то его это раздражает.

Мне нужно удостовериться в том, что он чувствует себя важным. Он должен закончить карьеру здесь, потому что он – это «Барселона», а – это Месси», – сказал Куман.

Как сообщалось ранее, тренер встречался с Месси, чтобы обсудить будущее игрока в «Барсе». В ходе встречи аргентинец дал тренеру понять, что склоняется к уходу из клуба.