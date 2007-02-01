Гуренко о том, сдало ли минское «Динамо» игру «Зениту»: «Готов на сыворотку правды, детектор лжи»

Бывший главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко вернулся к событиям , когда его команда после домашней победы над со счетом 4:0 через неделю в ответном матче проиграла со счетом 1:8.

– Команда к ответному матчу с «Зенитом» была готова идеально. Душа радовалась, когда видел, как ребята тренировались. Все, что готовили к игре, мы отработали. Знаю, футболисты могут ошибаться, вратарь может под рукой пропустить, защитник в свои ворота срезать. Но когда не все игроки выполняли тренерскую установку, то, что мы отрабатывали, это меня больше всего настораживало.

– «Зенит» играл без зрительской поддержки, почти час в меньшинстве после удаления Паредеса. Неужели он и вправду был настолько сильнее «Динамо», что сумел выкрутиться из безысходного положения?

– Не может за неделю команда так кардинально измениться. За три недели — согласен. Но за неделю — никогда! Мне неинтересно, что и как было в этой игре, кто чем занимался. Для себя я уже все решил. И могу сказать: моя совесть чиста. Готов пройти все проверки, даже публично, на центральном телевидении. Детектор лжи, сыворотка правды, гипноз — любые новейшие технологии. Таких случаев еще не было — почему бы не стать первым?

– На послематчевой пресс-конференции вы упомянули . Пришлось к слову или с каким-то намеком?

– Чтобы говорить конкретно, нужны доказательства. У меня их нет. Я понимал, каким будет судейство. Предупреждал ребят: могут быть удаления уже в первом тайме, а то и двойные. Лучше бы они были...

– Удаление было как раз у «Зенита»...

– ...после которого мы и развалились. Это жестокий урок. Но, поверьте, я ничего не мог изменить в той ситуации.

– [владелец «Динамо» – примечание Sports.ru] наблюдал за матчем с трибуны «Петровского». Какова была его реакция после финального свистка? Он заходил в раздевалку?

– Нет. После этого мы не общались с Юрием Александровичем на эту тему.

– То есть у вас произошел конфликт?

– У нас не могло быть конфликта, потому что мы даже не виделись после игры. Слышал, он считает, будто я ее сдал. Но еще раз говорю: готов пройти все процедуры, – сказал Гуренко.