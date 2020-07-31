Месси не хочет продлевать контракт с «Барселоной» (Marca)

Капитан «Барселоны» может покинуть клуб.

Как пишет Marca, сейчас аргентинец не намерен подписывать новый контракт с «Барсой».

Игрок всерьез задумался над своим будущим после разгрома от «Баварии» (2:8) в 1/4 финала Лиги чемпионов. Сейчас он хочет понять, как руководство «Барселоны» отреагирует на сложившую ситуацию. Месси не отвергает ни одного из возможных сценариев продолжения карьеры.

Существует три возможных варианта. Месси может немедленно разорвать контракт с «Барсой», что будет самым сложным сценарием. Президент клуба Жозеп Бартомеу готов сделать все ради того, чтобы футболист не ушел из клуба в таком стиле. Месси с большой критикой относится к действиям руководства клуба – особенно после того, как «Барса» не сумела вернуть Неймара, несмотря на просьбы аргентинца.

Еще один вариант – Месси может уйти из «Барсы» после окончания срока действующего соглашения. Если он не продлит контракт, то уже в январе сможет вести переговоры с другими клубами.

В случае, если игрок согласится на продление соглашения с «Барсой», то он откажется от долгосрочной сделки и подпишет контракт на один год, поскольку не хочет быть связанным с клубом на долгое время.

Ранее сообщалось, что футболист уведомил руководство клуба о желании уйти. Затем в «Барселоне» опровергли эти сведения.

Кажется, Месси хочет сбежать из «Барсы». Это инсайд журналиста, который первым сообщил о переходе Неймара в «ПСЖ»