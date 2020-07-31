Семак о 2:1 с ЦСКА: «Хорошая зрелищная игра. Надо было чаще бить в 1-м тайме»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча третьего тура РПЛ с ЦСКА (2:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
– Хорошая зрелищная игра. В первом тайме не так много моментов создавали, надо было больше бить. Начало второго тайма получилось не очень активным, но после гола хорошо действовали в обороне, создавали моменты.
– Рассматривался ли вариант с Прохиным в старте? Вариант с тремя центральными защитниками – Прохиным, Ловреном и Дугласом?
– Да, оба варианта рассматривались.
– Почему выбрали именно его? Как оцениваете Дугласа?
– Дуглас – универсал. В тренировках мы проверили несколько вариантов. Дуглас хорошо понимает эту позицию, для него не было сложностей. Остальные варианты рассматривались, но, исходя из важности матча и соперника, поставили Дугласа и Жиркова слева. Они оправдали надежды, сыграли хорошо.
– Когда решили придержать замены?
– По тому, как двигались игроки, не было необходимости в заменах. Так что скорее они носили тактический характер
– Определились с функиями Анюкова?
– Он акклиматизируется у нас, а дальше мы его назначим главным в определенном фронте работы.
– Как себя чувствует Дзюба? Пришлось играть через не могу?
– Через не могу не пришлось. Были проблемы со спиной, вы знаете о них. Были, думаю, остаточные явления, которые не мешали ни тренироваться, ни играть, – сказал Семак.
«Зенит» с 9 очками вышел на 1-е место после трех туров РПЛ, «Спартак» – 6-й