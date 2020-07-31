Семак о 2:1 с ЦСКА: «Хорошая зрелищная игра. Надо было чаще бить в 1-м тайме»

Главный тренер «Зенита» подвел итоги матча третьего тура РПЛ с (2:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Хорошая зрелищная игра. В первом тайме не так много моментов создавали, надо было больше бить. Начало второго тайма получилось не очень активным, но после гола хорошо действовали в обороне, создавали моменты.

– Рассматривался ли вариант с Прохиным в старте? Вариант с тремя центральными защитниками – Прохиным, Ловреном и Дугласом?

– Да, оба варианта рассматривались.

– Почему выбрали именно его? Как оцениваете Дугласа?

– Дуглас – универсал. В тренировках мы проверили несколько вариантов. Дуглас хорошо понимает эту позицию, для него не было сложностей. Остальные варианты рассматривались, но, исходя из важности матча и соперника, поставили Дугласа и Жиркова слева. Они оправдали надежды, сыграли хорошо.

– Когда решили придержать замены?

– По тому, как двигались игроки, не было необходимости в заменах. Так что скорее они носили тактический характер

– Определились с функиями Анюкова?

– Он акклиматизируется у нас, а дальше мы его назначим главным в определенном фронте работы.

– Как себя чувствует Дзюба? Пришлось играть через не могу?

– Через не могу не пришлось. Были проблемы со спиной, вы знаете о них. Были, думаю, остаточные явления, которые не мешали ни тренироваться, ни играть, – сказал Семак.

«Зенит» с 9 очками вышел на 1-е место после трех туров РПЛ, «Спартак» – 6-й