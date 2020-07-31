Матч «Зенит» – ЦСКА посетят около 29 тысяч зрителей

Матч 3-го тура РПЛ «Зенит» – ЦСКА смогут посетить около 29 тысяч человек.
«Следуя установленному стандарту, санитарному регламенту и вынужденным ограничениям, на игре ожидается около 29 тысяч болельщиков, включая сектора активного боления, ложи, зоны гостеприимства и новую премиальную зону Diamond Club на «Газпром Арене», – сообщили в пресс-службе петербуржцев.
Самый посещаемый матч нынешнего сезона РПЛ на данный момент – игра «Ротор» – «Зенит» (12 438 зрителей).
Матч «Зенит» – ЦСКА состоится завтра, 19 августа.