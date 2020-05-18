«Зенит» не продаст Дриусси до зимы. Семак настоял на этом

«Зенит» не намерен рассматривать предложения относительно нападающего Себастьяна Дриусси в это трансферное окно.
Интерес к 24-летнему аргентинцу проявлял «Интер Майами», который в декабре был готов заплатить 25 млн евро. Также был интерес к Дриусси со стороны испанских клубов. Сейчас у игрока нет конкретных предложений.
По информации «РБ-Спорт», в этом вопросе важна позиция главного тренера «Зенита» Сергея Семака, который попросил руководство сохранить Дриусси. Таким образом, до зимнего трансферного окна Себастьян останется в «Зените».
В прошлом сезоне аргентинец провел 24 матча в РПЛ, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. В двух играх этого сезона он забил 1 гол и отдал 1 пас.
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