«Спартак» хочет назвать улицы возле «Открытие Арены» в честь легенд клуба

«Спартак» предложил назвать все проектируемые улицы, которые должны появиться или уже сданы в эксплуатацию в районе домашнего стадиона красно-белых в Тушино, в честь знаменитых в прошлом футболистов клуба.

Письмо с таким предложением направил владелец «Спартака» и председатель наблюдательного совета ООО «Стадион «Спартак» , отвечающий за работу . Оно адресовано председателю городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы Наталье Сергуниной.

Согласно тексту письма, «Спартак» предлагает одну из улиц назвать в честь основателей клуба братьев Старостиных, а другие проезды – именами таких футболистов, как , , Анатолий Крутиков, , Владислав Жмельков, Анатолий Исаев, , , Борис Татушин, Николай Тищенко, Михаил Огоньков, , Анатолий Масленкин и .



«Спартак» выступает на арене в Тушино с осени 2014 года.

Аудиторы уверены, что «Стадион Спартак» арендует землю с нарушениями. Государство и правда теряет миллионы?

Мы сделали целый подкаст об основателях «Спартака» братьях Старостиных – там много легендарных фамилий