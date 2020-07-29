«Спартак» хочет назвать улицы возле «Открытие Арены» в честь легенд клуба

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«Спартак» предложил назвать все проектируемые улицы, которые должны появиться или уже сданы в эксплуатацию в районе домашнего стадиона красно-белых в Тушино, в честь знаменитых в прошлом футболистов клуба.

Письмо с таким предложением направил владелец «Спартака» и председатель наблюдательного совета ООО «Стадион «Спартак» Леонид Федун, отвечающий за работу «Открытие Арены». Оно адресовано председателю городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы Наталье Сергуниной.

Согласно тексту письма, «Спартак» предлагает одну из улиц назвать в честь основателей клуба братьев Старостиных, а другие проезды – именами таких футболистов, как Игорь Нетто, Галимзян Хусаинов, Анатолий Крутиков, Алексей Парамонов, Владислав Жмельков, Анатолий Исаев, Анатолий Ильин, Федор Черенков, Борис Татушин, Николай Тищенко, Михаил Огоньков, Сергей Сальников, Анатолий Масленкин и Илья Цымбаларь.
 
«Спартак» выступает на арене в Тушино с осени 2014 года.

Аудиторы уверены, что «Стадион Спартак» арендует землю с нарушениями. Государство и правда теряет миллионы?

Мы сделали целый подкаст об основателях «Спартака» братьях Старостиных – там много легендарных фамилий

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