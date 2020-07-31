Кукуян назначил пенальти в ворота «Ростова» после ВАР. Малком попал мячом в руку Чернову

встречается на выезде с «Ростовом» (1:0, первый тайм) в матче второго тура .

На 23-й минуте полузащитник гостей пробил в выставленную руку защитника хозяев .

Главный арбитр встречи Павел Кукуян после просмотра видеоповтора принял решение назначить пенальти в ворота , а также показал Чернову желтую карточку.

Пенальти привел к голу нападающего «Зенита» Сердара Азмуна. Форвард не смог забить ударом с точки, но затем все-таки отправил мяч в сетку.

Изображение: кадр из трансляции матча

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