Кукуян назначил пенальти в ворота «Ростова» после ВАР. Малком попал мячом в руку Чернову

«Зенит» встречается на выезде с «Ростовом» (1:0, первый тайм) в матче второго тура РПЛ.
На 23-й минуте полузащитник гостей Малком пробил в выставленную руку защитника хозяев Евгения Чернова.
Главный арбитр встречи Павел Кукуян после просмотра видеоповтора принял решение назначить пенальти в ворота «Ростова», а также показал Чернову желтую карточку.
Пенальти привел к голу нападающего «Зенита» Сердара Азмуна. Форвард не смог забить ударом с точки, но затем все-таки отправил мяч в сетку.
Изображение: кадр из трансляции матча
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.