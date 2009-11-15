Василий Конов: «Судейская реформа состоялась. Ашот Хачатурянц – новый глава судейского комитета»

Журналист Василий Конов сообщил об изменениях в судейском комитете .

«Судейская реформа состоялась. По моей информации, Ашот Хачатурянц – новый глава судейского комитета. Максим Митрофанов занимались (с большой командой) основными положениями реформы.

Подробности и детали должны быть уже сегодня. Ждем улучшения ситуации и уменьшение критики», – написал Конов в телеграме.

Изначально в сообщении было прописано, что инициатором реформы был президент ЦСКА Евгений Гинер.

Ашот Хачатурянц в июне стал членом судейского комитета РФС. Он руководил департаментом инвестиционной политики Министерства экономического развития РФ, входил в совет директоров «НК «РуссНефть», был заместителем Владимира Проничева в центральном совете спортивного общества «Динамо». С 2008 года занимает должность генерального директора «Сбербанк Капитал».

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