Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ман Сити» – «Лион». Видеотрансляция и текстовый онлайн – в 22:00

В Лиссабоне продолжается «финал восьми» Лиги чемпионов. Все противостояния проходят в один матч.
В четвертом матче 1/4 финала на арене «Жозе Алваладе» «Манчестер Сити» сыграет с «Лионом».
На Sports.ru можно будет посмотреть прямую трансляцию этого матча, а обсудить ход игры – в текстовом онлайне. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Победитель этой пары встретится в полуфинале с «Баварией», которая накануне выбила «Барселону» (8:2).
Лига чемпионов
Плей-офф
1/4 финала
- Дата проведения
- 15 августа, 22.00, «Жозе Алваладе»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.