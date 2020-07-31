Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ман Сити» – «Лион». Видеотрансляция и текстовый онлайн – в 22:00

В Лиссабоне продолжается «финал восьми» Лиги чемпионов. Все противостояния проходят в один матч.

В четвертом матче 1/4 финала на арене «Жозе Алваладе» сыграет с .

На Sports.ru можно будет посмотреть прямую трансляцию этого матча, а обсудить ход игры – в текстовом онлайне. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Победитель этой пары встретится в полуфинале с «Баварией», которая накануне выбила «Барселону» (8:2).

чемпионов

Плей-офф

1/4 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.