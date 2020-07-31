Сергей Юран: «Вилков на ВАР дал указание Москалеву назначить пенальти в ворота «Химок» в финале Кубка»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, как был назначен пенальти в финале Кубка России с «Зенитом» (0:1).
Победный гол забил форвард Артем Дзюба с пенальти, назначенного в концовке встречи.
«Там в роли ВАР был Михаил Вилков, и именно он фактически дал указание арбитру в поле назначить пенальти после падения Малкома.
Откуда я это знаю? Игроки рассказали, что они сразу после эпизода подошли к главному судье Владимиру Москалеву, а тот остановил их: «Подождите, я разговариваю с видеопомощником». И потом добавил: «Мне сейчас сказали – это железобетонный пенальти».
И как это понимать? Эти слова арбитра могут подтвердить Дмитрий Тихий, Женя Гапон. Если, как говорит арбитр Алексей Еськов после матча «Спартак» – «Сочи», он не может давать рекомендации согласно протоколу УЕФА, то как оценивать действия Вилкова?
На поле во время матча работают три арбитра, еще двое – ВАР плюс резервный судья на бровке. Неужели шесть человек не могут обеспечить качественное судейство матча? Вот этого я никак не могу понять.
И мне бы хотелось, чтобы главный арбитр, даже когда ему ВАР дает убедительную подсказку, в какие-то ключевые моменты игры все равно лично подходил к монитору и своими глазами смотрел спорный эпизод», – заявил Юран.