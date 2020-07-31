Неймар о выходе в полуфинал ЛЧ: «Великолепный вечер. Я устал до смерти, но невероятно рад»

Форвард Неймар передал эмоции от выхода в полуфинал после матча с «Аталантой» (2:1).

«Это великолепный вечер. Нам было очень сложно.

– действительно классная команда. Они здорово играли весь матч, действовали агрессивно, плотно на каждом участке поля.

Мы же знали, что у нас будут шансы, которые мы сможем реализовать. В целом мы провели хороший матч. А сейчас надо отдохнуть – я устал до смерти, но невероятно рад этой победе», – сказал Неймар в эфире .

До 90-й минуты «ПСЖ» только страдал. После запоротых моментов на парижан было больно смотреть 🤦‍♂️