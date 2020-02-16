Неймар вышел в полуфинал ЛЧ впервые за 5 лет, Мбаппе – за 3 года

«ПСЖ» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов одержал волевую победу над «Аталантой» (2:1).

Нападающий парижан выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны» в 2015 году. С тех пор он не проходил в турнире дальше четвертьфинала до сегодняшнего дня.

В сезоне-2015/16 каталонцы вылетели от «Атлетико» в 1/4 финала, а через год – от «Ювентуса».

После перехода Неймара во французский клуб в 2017 году за 222 миллиона евро вылетал в 1/8 финала от «Реала» и «Манчестер Юнайтед».

Отметим, что форвард играл в полуфинале Лиги чемпионов в сезоне-2016/17, когда «Монако» в двух матчах уступил «Ювентусу».

Сегодня Неймар и Мбаппе отдали по голевому пасу – на Маркиньоса и Эрик-Максима Шупо-Мотинга соответственно.

В 1/2 финала Лиги чемпионов парижане сыграют с победителем пары «РБ Лейпциг» – «Атлетико».

90 минут «ПСЖ» с «Аталантой» был – 🤦‍♂️. Сплошное разочарование от нереализованных моментов. А потом они перевернули матч.