Неймар вышел в полуфинал ЛЧ впервые за 5 лет, Мбаппе – за 3 года

«ПСЖ» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов одержал волевую победу над «Аталантой» (2:1).
Нападающий парижан Неймар выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны» в 2015 году. С тех пор он не проходил в турнире дальше четвертьфинала до сегодняшнего дня.
В сезоне-2015/16 каталонцы вылетели от «Атлетико» в 1/4 финала, а через год – от «Ювентуса».
После перехода Неймара во французский клуб в 2017 году за 222 миллиона евро «ПСЖ» вылетал в 1/8 финала от «Реала» и «Манчестер Юнайтед».
Отметим, что форвард Килиан Мбаппе играл в полуфинале Лиги чемпионов в сезоне-2016/17, когда «Монако» в двух матчах уступил «Ювентусу».
Сегодня Неймар и Мбаппе отдали по голевому пасу – на Маркиньоса и Эрик-Максима Шупо-Мотинга соответственно.
В 1/2 финала Лиги чемпионов парижане сыграют с победителем пары «РБ Лейпциг» – «Атлетико».
90 минут «ПСЖ» с «Аталантой» был – 🤦♂️. Сплошное разочарование от нереализованных моментов. А потом они перевернули матч.