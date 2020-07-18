Александр Максименко: «За ЦСКА я точно не сыграю»

Вратарь пообещал никогда не играть за ЦСКА.

– Есть какие-то личные табу – например, за какую команду ты ни за что не согласишься играть?

– Никогда не говори никогда… Но за ЦСКА точно не сыграю.

– Кокорин тоже говорил, что не сыграет за «Спартак», но сейчас он с вами.

– У каждого свой путь, поэтому я могу отвечать только за себя.

Кокорин с нами, он быстро влился в коллектив, теперь мы в одной лодке. Есть ожидания от нового сезона, поэтому все вместе будем стараться по максимуму.

В каждой игре будем доказывать, что «Спартак» – великий клуб, достойный только победы, – сказал Максименко.

22-летний воспитанник московского клуба проводит третий сезон в основной команде красно-белых. Его статистику смотрите здесь.

Максименко подарил ЦСКА победный гол: не просчитал полет, получил от рук в ближний