Левников о 2-м пенальти «Спартаку»: «Жиго не вступал в единоборство, а блокировал мяч. Было игровое столкновение»

Представитель Экспертно-судейской комиссии РФС Николай Левников объяснил решения по поводу эпизодов матча 1-го тура между и «Сочи» (2:2).

Комиссия, в частности, признала ошибочным решение арбитра назначить пенальти в ворота «Спартака» на 88-й минуте, а также посчитала, что видеоассистент должен был вмешаться в работу главного рефери в этом моменте.

2-й пенальти «Спартаку»

«Самый важный момент случился на 88-й минуте, когда арбитр назначил 11-метровый удар, посчитав, что защитник «Спартака» нарушает правила. Комиссия единогласно решила, что нарушения не было, что в момент удара по воротам Жиго не делал никаких действий, не вступал в единоборство, а блокировал мяч. Левой ногой он блокирует мяч, а затем происходит так называемое игровое столкновение, которого было обоим футболистам не избежать. Необходимо было продолжить игру.

ВАР, мы посчитали, должен был вмешаться, так как, по мнению комиссии, это была очевидная ошибка арбитра».

1-й пенальти «Спартаку»

«Второй момент случился на 14-й минуте. Момент очень сложный для принятия решения арбитром. Экспертная комиссия, посмотрев внимательно все детали, приняла решение, что у арбитра были основания для назначения 11-метрового. Несмотря на то, что игрок «Спартака» первым касается мяча, до этого на мгновение он коленом подбивает ногу своего соперника. Поэтому в данном случае решение судьи комиссия поддержала. И в таких случаях, так как момент неочевидный, ВАР не вмешивается в действия судейской бригады согласно протоколу ВАР».

Момент с желтой карточкой Терехову

«Игрок идет в грубой манере в единоборство. Он выставляет ногу вперед, использует шипы. Но если вы увидите на стоп-кадре, контакт ноги защитника с ногой игрока «Спартака» происходит внизу, в стопе. По всем рекомендациям УЕФА такие нарушения носят характер безрассудный, а не серьезного нарушения правил. Поэтому комиссия единогласно признала правоту арбитра ограничиться желтой карточкой», – разъяснил Левников.