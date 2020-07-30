«Сочи» заявил, что Немченко получил травму. После его стыка с Жиго назначили пенальти на 88-й минуте

Полузащитник «Сочи» Анатолий Немченко получил травму в матче со «Спартаком».

«Вчера, 9 августа, на 88-й минуте встречи вследствие столкновения с игроком Самуэлем Жиго полузащитник сочинцев Анатолий Немченко получил повреждение.

Немченко почувствовал дискомфорт в колене, но сумел доиграть матч до конца. Сегодня, по результатам обследования, у Анатолия диагностирован надрыв латеральной коллатеральной связки коленного сустава», – говорится в заявлении .

Федун после матча заявил, что «Спартак» снимется с чемпионата из-за судейских ошибок. В прошедшей игре арбитр назначил в ворота красно-белых два пенальти.

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