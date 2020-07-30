«Спартак» об игре с «Сочи»: «Украденная победа. Большинство судейских решений против нас. Это похоже на издевательство»

Пресс-служба «Спартака» опубликовала отчет о матче 1-го тура с (2:2) и раскритиковала работу судей.

Статья на сайте московского клуба озаглавлена так: «Спартак» – «Сочи»: украденная победа».

«Подобные картины мы уже видели не раз в концовке прошлого сезона. Подавляющее большинство судейских решений (и при

помощи ВАР, и без) выносится против «Спартака».

Спорные моменты в пользу красно-белых откровенно игнорируются, зато против спартаковцев выискиваются с особой тщательностью. Или трактуются по двойным стандартам, или вовсе придумываются.

Похоже, такую манеру арбитры решили перенести и на нынешний сезон. Но так судить категорически нельзя!

2:0 – отличное начало, порадовавшее красно-белых болельщиков <...>. Однако сочинцы не собирались сдаваться. В одной из атак арбитры посчитали, что молодой Маслов нарушил правила в своей штрафной. Вердикт главного судьи Казарцева из Санкт-Петербурга однозначен – пенальти. Хотя момент однозначным не был: Маслов играл в мяч. Но ВАР вновь сработал против «Спартака».

На 83-й минуте «Спартак» мог забить третий мяч: Зобнин здорово протащил мяч к чужой штрафной и вывел Понсе один на один с вратарем. К сожалению, аргентинец не смог переиграть Джанаева в ближнем бою.

А потом в эпицентре внимания, как и в июне с июлем, вновь оказались арбитры. Похожее судейство мы уже видели в концовке прошлого сезона.

Игрок сочинцев бьет по воротам, Максименко отражает ногой мяч, летевший в угол. Казалось, опасность миновала. Ничего подобного! Судья Казарцев вместе с ВАР вновь разглядел пенальти. Это было похоже издевательство!

После матча зрители проводили нашу команду аплодисментами, и у всех спартаковцев было такое чувство, что их обокрали…» – говорится в материале о матче.

Спорные пенальти, из-за которых у «Спартака» истерика: что было на самом деле?