«Локомотив» встретится с болельщиками 8 августа. Будет общение с Кикнадзе и Николичем

«Локомотив» представил детальную информацию о запланированной встрече команды с болельщиками.
Мероприятие состоится 8 августа на «РЖД Арене». Встреча начнется в 12:30, вход свободный.
Болельщики смогут увидеть открытую тренировку, представление новичков, вручение серебряных медалей чемпионата России главной команде, вручение бронзовых медалей молодежной команде, чествование женской команды.
В рамках встречи запланировано общение с футболистами «Локомотива», тренером Марко Николичем и гендиректором Василием Кикнадзе.
Для тех, кто не сможет прийти на «РЖД Арену», «Локо-ТВ» проведет прямую трансляцию на YouTube-канале.
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