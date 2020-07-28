«Локомотив» встретится с болельщиками 8 августа. Будет общение с Кикнадзе и Николичем

представил детальную информацию о запланированной встрече команды с болельщиками.

Мероприятие состоится 8 августа на «РЖД Арене». Встреча начнется в 12:30, вход свободный.

Болельщики смогут увидеть открытую тренировку, представление новичков, вручение серебряных медалей чемпионата России главной команде, вручение бронзовых медалей молодежной команде, чествование женской команды.

В рамках встречи запланировано общение с футболистами «Локомотива», тренером и гендиректором .

Для тех, кто не сможет прийти на «РЖД Арену», «Локо-ТВ» проведет прямую трансляцию на YouTube-канале.

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