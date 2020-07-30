Николич настоял на переходе в «Локо» 31-летнего защитника Райковича на трансферном комитете клуба

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«Локомотив» близок к подписанию экс-защитника «Перуджи» Слободана Райковича.

31-летнего серба хочет видеть в команде лично главный тренер железнодорожников Марко Николич.

Специалист на трансферном комитете «Локомотива» заявил, что готов лично отвечать за Райковича, сообщает Metaratings.

Не все члены комитета одобрили кандидатуру игрока, но большинство проголосовало «за».

Райкович, которого в Германии прозвали «Рэмбо», является свободным агентом. В минувшем сезоне он провел за «Перуджу» 12 матчей, а команда заняла место в зоне стыковых матчей Серии Б, где футболист провел три последних года.

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