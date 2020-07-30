Николич настоял на переходе в «Локо» 31-летнего защитника Райковича на трансферном комитете клуба

близок к подписанию экс-защитника «Перуджи» .

31-летнего серба хочет видеть в команде лично главный тренер железнодорожников .

Специалист на трансферном комитете «Локомотива» заявил, что готов лично отвечать за Райковича, сообщает Metaratings.

Не все члены комитета одобрили кандидатуру игрока, но большинство проголосовало «за».

Райкович, которого в Германии прозвали «Рэмбо», является свободным агентом. В минувшем сезоне он провел за «Перуджу» 12 матчей, а команда заняла место в зоне стыковых матчей Серии Б, где футболист провел три последних года.