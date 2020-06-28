«Реал» хочет получить 180 млн евро от продажи Бэйла, Хамеса и еще 8 игроков

«Реал» хочет продать ряд футболистов в летнее трансферное окно.
Как сообщает Marca, цель руководства «Реала» – получить с продаж игроков 180 миллионов евро. При этом клуб уже заработал 43,5 млн евро, продав Хави Санчеса в «Вальядолид» и Ашрафа Хакими в «Интер».
«Реал» хотел бы расстаться с Гаретом Бэйлом, Хамесом Родригесом, Лукой Йовичем, Оскаром Родригесом, Дани Себальосом, Хесусом Вальехо, Мариано Диасом, Серхио Регилоном и Браимом Диасом.
По информации источника, «Реал» не планирует отпускать Бэйла бесплатно. Однако ситуация, при которой клуб должен будет выплатить ему 60 миллионов евро за два сезона, также не устраивает «Реал». В руководстве клуба полагают, что Бэйл – качественный игрок, но знают, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не видит его в составе.
Хамес может перейти в «Бенфику», поскольку у его агента Жорже Мендеша хорошие отношения с клубом. Хоть требования колумбийца по зарплате и являются слишком высокими, он знает, что Зидан не будет выпускать его на поле, поэтому ищет новый клуб.
«Реал» ценит талант Йовича, поэтому намерен отдать его лишь в аренду. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Милана», «Герты» и «Монако».
Клуб готов продать Оскара Родригеса, ярко проявившего себя в «Леганесе», за 20 миллионов евро. Он интересен «Вильярреалу» и «Милану».
Себальос знает, что не сможет работать с Зиданом, поэтому намерен остаться в «Арсенале», где он провел сезон на правах аренды. Стартовая цена на Вальехо – 15 миллионов евро, он интересен «Гранаде».
За Регилона «Реал» хочет получить около 20 миллионов евро. «Севилья» хотела бы выкупить его. Также из «Реала» уйдут Хорхе де Фрутос и Дани Гомес. За каждого из них клуб намерен получить по 10 миллионов евро.