«Реал» хочет получить 180 млн евро от продажи Бэйла, Хамеса и еще 8 игроков

«Реал» хочет продать ряд футболистов в летнее трансферное окно.

Как сообщает , цель руководства «Реала» – получить с продаж игроков 180 миллионов евро. При этом клуб уже заработал 43,5 млн евро, продав Хави Санчеса в и Ашрафа Хакими в .

хотел бы расстаться с , , , Оскаром Родригесом, , , , и .

По информации источника, «Реал» не планирует отпускать Бэйла бесплатно. Однако ситуация, при которой клуб должен будет выплатить ему 60 миллионов евро за два сезона, также не устраивает «Реал». В руководстве клуба полагают, что Бэйл – качественный игрок, но знают, что главный тренер «Реала» не видит его в составе.

Хамес может перейти в «Бенфику», поскольку у его агента хорошие отношения с клубом. Хоть требования колумбийца по зарплате и являются слишком высокими, он знает, что Зидан не будет выпускать его на поле, поэтому ищет новый клуб.

«Реал» ценит талант Йовича, поэтому намерен отдать его лишь в аренду. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны , «Герты» и .

Клуб готов продать , ярко проявившего себя в , за 20 миллионов евро. Он интересен и «Милану».

Себальос знает, что не сможет работать с Зиданом, поэтому намерен остаться в , где он провел сезон на правах аренды. Стартовая цена на Вальехо – 15 миллионов евро, он интересен «Гранаде».

За Регилона «Реал» хочет получить около 20 миллионов евро. хотела бы выкупить его. Также из «Реала» уйдут Хорхе де Фрутос и . За каждого из них клуб намерен получить по 10 миллионов евро.