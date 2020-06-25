«Реал» потратит 60 млн евро на выплаты Бэйлу за два сезона. Игрок намерен остаться в клубе

Полузащитник не намерен уходить в другой клуб этим летом.

Как пишет As, 31-летний валлиец решил остаться в мадридской команде до истечения срока действующего соглашения. Он хочет получить всю зарплату, прописанную в его контракте.

Если такой вариант осуществится, Бэйл получит 60 миллионов евро до уплаты налогов за два сезона.

Представители Бэйла не занимаются поиском нового клуба, а главный тренер «Реала» Зинедин Зидан демонстрирует, что не рассчитывает на хавбека: Бэйл не играл в семи последних матчах сезона (в шести играх он остался в запасе, а в заключительном туре не попал в заявку).

Ранее сообщалось, что «Реал» готов расторгнуть контракт с Бэйлом, выплатив ему зарплату за два года.

В этом сезоне Бэйл сыграл за «Реал» в 16 матчах Ла Лиги, забил два мяча и дважды ассистировал партнерам.

Агент Бэйла: «Гарет никуда не уйдет. Он так же хорош, как и все игроки «Реала»

Зидан о Бэйле: «Люди пытаются придумать наш конфликт, но они ничего не добьются. Мы едины»